Китай выделит почти $460 миллиардов на борьбу с бедностью в стране - СМИ

Банк развития сельского хозяйства Китая (Agricultural Development Bank of China, ADBC) планирует в ближайшие пять лет (до 2020 года) выделить три триллиона юаней (около 460 миллиардов долларов) на борьбу с бедностью среди населения КНР, сообщает Прайм со ссылкой на "Жэньминь жибао".

"Руководство Китая поставило цель к 2020 году вывести из-за черты бедности 70 миллионов человек. К концу 2014 года 70,17 миллиона китайцев, проживающих в сельской местности, находились за чертой бедности. Их ежегодный доход составлял 376 долларов", - говорится в сообщении.

По данным газеты, часть средств пойдет на переселение граждан, программы кредитования туризм, образования, программы помощи производителям зерновых культур, строительство инфраструктуры в сельской местности, что должно помочь бороться с бедностью среди населения.

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Банк развития сельского хозяйства Китая отвечает за реализацию государственных программ в аграрной области.