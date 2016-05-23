В Deutsche Bank назвали самую дешевую в мире валюту

Экономисты Deutsche Bank считают, что на сегодняшний день самой дешевой валютой в мире является польский злотый, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Радио Польша.

"Эксперты предсказывают укрепление польской валюты, поскольку рост экономики Польши в 2016 и 2017 годах примерно ожидается на уровне 3,5 процента в год. Кроме того, в стране наблюдаются высокие показатели деловой активности, рекордно низкий уровень безработицы и рост заработной платы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные немецких аналитиков в целом подтверждают недавний прогноз Европейской комиссии, по которому экономика Польши в 2016 году будет расти в пределах от 3,5 до 3,7 процента в год.

"К таким выводам эксперты банка пришли, оценивая динамику курсов, используя модель BEER (Behavioral Equilibrium Exchange Rate - поведенческий равновесный валютный курс)", - подчеркивает издание.

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Разработанная в 1999 году, методика позволяет отследить расхождение между реальным курсом рубля и экономической ситуацией в стране.