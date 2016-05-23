Кабмин намерен принять решение по "единому таможенному окну"

Кабинет министров Украины намерен на ближайшем заседании правительства, ориентировочно 25 мая, принять ряд решений, позволяющий внедрить в нашей стране технологию "единого окна" на таможне.

Об этом сообщил в своем обращении в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"На правительстве (заседании правительства - УНИАН) рассмотрим несколько вопросов, которые урегулируют вопросы на таможне – например, "единое окно". Примем решения, которые позволят упразднить так называемых "налоговых белочек" (подразделения налоговой милиции, занимающиеся сопровождением экспорта грецких орехов - УНИАН), которые "прессуют" бизнес", - сказал Гройсман.

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Ранее он сообщил, что США окажут поддержку Украине в вопросах реформирования таможни. В частности, Украина подпишет соглашение с правительством США о взаимной помощи в решении таможенных вопросов и сотрудничестве между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США.