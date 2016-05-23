Украина не будет пересматривать условия проведенной реструктуризации госдолга
Глава Минфина отметил, что решение по условиям проведения реструктуризации уже было принято.
Украинское правительство не будет пересматривать условия частичной реструктуризации государственного долга, проведенной в 2015 году.
Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире телеканала "112 Украина".
"Я на данный момент не вижу, а я сам был в инвестиционной среде, как пересматривать эти условия. Надо предусмотреть другие инструменты, они существуют, но по пересмотру я не вижу ни возможности, не целесообразности", - сказал Данилюк.
Министр подчеркнул, что нужно принимать ответственные решения и думать о том, как они повлияют на страну в будущем.
"Решение было принято, все", - добавил он.
Данилюк воздержался от оценки реструктуризации, проведенной под руководством своей предшественницы Наталии Яресько, отметив, что делать подобные оценки некорректно.
"Мы должны привыкать к тому, что мы не в вакууме находимся. Есть государство, прошла реструктуризация, и это позиция Украины. Мы договорились с внешними партнерами на таких условиях", - сказал он.
Читайте такжеЯресько рассказала, сколько Украина потратила на обслуживание госдолга
Как сообщал УНИАН, правительство Украины в 2015 году успешно провело реструктуризацию 13 из 14 серий облигаций внешних государственных займов и гарантированных государством еврооблигаций, входивших в периметр реструктуризации, и единственным неурегулированным государственным долгом остается так называемый «российский долг» в сумме 3 миллиарда долларов США.
В результате реструктуризации кредиторы согласились на полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей на 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых. Правительство выпустило новые евробонды взамен реструктуризированных на общую сумму 11,95 миллиарда долларов и сроками погашения 1 сентября 2019-2027 годов, а также деривативы, привязанные к росту ВВП.