Украина не будет пересматривать условия проведенной реструктуризации госдолга

Украинское правительство не будет пересматривать условия частичной реструктуризации государственного долга, проведенной в 2015 году.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире телеканала "112 Украина".

"Я на данный момент не вижу, а я сам был в инвестиционной среде, как пересматривать эти условия. Надо предусмотреть другие инструменты, они существуют, но по пересмотру я не вижу ни возможности, не целесообразности", - сказал Данилюк.

Министр подчеркнул, что нужно принимать ответственные решения и думать о том, как они повлияют на страну в будущем.

"Решение было принято, все", - добавил он.

Данилюк воздержался от оценки реструктуризации, проведенной под руководством своей предшественницы Наталии Яресько, отметив, что делать подобные оценки некорректно.

"Мы должны привыкать к тому, что мы не в вакууме находимся. Есть государство, прошла реструктуризация, и это позиция Украины. Мы договорились с внешними партнерами на таких условиях", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины в 2015 году успешно провело реструктуризацию 13 из 14 серий облигаций внешних государственных займов и гарантированных государством еврооблигаций, входивших в периметр реструктуризации, и единственным неурегулированным государственным долгом остается так называемый «российский долг» в сумме 3 миллиарда долларов США.

В результате реструктуризации кредиторы согласились на полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей на 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых. Правительство выпустило новые евробонды взамен реструктуризированных на общую сумму 11,95 миллиарда долларов и сроками погашения 1 сентября 2019-2027 годов, а также деривативы, привязанные к росту ВВП.