Fitch подтвердило рейтинги Харькова на уровне "CCC"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Харькова в иностранной и национальной валюте "CCC" и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "C", говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне "A+(ukr)" с "негативным" прогнозом.

Агентство отметило, что рейтинги города сдерживаются рейтингами Украины и слабой институциональной средой. Рейтинги также отражают неизменившийся базовый сценарий Fitch относительно приемлемых бюджетных показателей города и низкого долга в среднесрочной перспективе.

"Негативный" прогноз по национальному рейтингу отражает волатильную макроэкономическую среду в Украине и слабые перспективы восстановления экономики в среднесрочной перспективе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне "ССС", одновременно подтвердив аналогичный рейтинг в отношении украинских евробондов.