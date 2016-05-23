Минэкономразвития прогнозирует рост экономики Украины на 4% в 2017 году

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году не менее чем на 4%.

Об этом в ходе Киевского экономического форума сообщила первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

"Мы ожидаем в этом году роста экономики Украины, также ожидаем в этом году значительного - в три раза - уменьшения инфляции и в 2017 году мы также прогнозируем рост экономики Украины не менее чем на 4%", - сказала она.

Заместитель министра подчеркнула, что ключевым драйвером роста украинской экономики являются инвестиции, преимущественно частные.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 триллиона гривень, на душу населения – 46,201 тысячи гривень.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.