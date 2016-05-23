Гривня укрепилась на межбанке до 25,14 за доллар

В понедельник, 23 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,09/25,14 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1300/28,1816 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3740/0,3750 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,1358 гривни/доллар, к этому часу заключено 137 сделок на сумму 38,32 миллиона долларов.