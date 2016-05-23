Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, документ в Киеве подписали глава ГФС Роман Насиров и специальный уполномоченный по вопросам защиты таможни и границы США Гил Керликовске.

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«За 25 лет нашей независимости структурных изменений в нашей системе таможенных органов не происходило, вся система поражена коррупцией. Мы абсолютно привержены наведению порядка на украинской таможне и рассчитываем на вашу поддержку и помощь», - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, присутствовавший на церемонии подписания документа.

В свою очередь, Керликовске подчеркнул, что соглашение является базой для дальнейшего развития торгового и экономического сотрудничества Украины и США.

«Это соглашение создает необходимую правовую базу по обмену информацией для того, чтобы помогать нашим странам в принятии законов, которые касаются выполнения таможенных правил. Это соглашение дает нам возможность обмениваться лучшим опытом в этой сфере и углублять наши двухсторонние отношения», - отметил специальный уполномоченный.

При этом глава ГФС Роман Насиров на брифинге после подписания соглашения подчеркнул, что документ открывает новую веху в сотрудничестве Украины и США в таможенной сфере, поскольку ранее взаимодействие регламентировалось соглашением, заключенным еще во времена СССР.

«Вы можете себе представить - мы до сих пор сотрудничали с таможенными органами Соединенных Штатов Америки по соглашению Советского Союза, которое было подписано в 1990 году. За все это время не было возможности подписать новое соглашение», - сказал Насиров.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве финансов отмечали, что цель данного соглашения – налаживание двустороннего сотрудничества между таможенными администрациями Украины и США и оказание взаимной административной помощи для предупреждения и пресечения противоправных действий.

Украина уже заключила аналогичные соглашения с Хорватией, а также с Боснией и Герцеговиной.

Ранее правительство США заявило о готовности выделить 4 млн долл. на двухлетний проект реформирования украинской таможни.