Насиров рассказал о создании мобильных бригад для борьбы с контрабандой на таможне

Кабинет министров Украины в среду рассмотрит вопрос создания межведомственных мобильных подразделений, состоящих из таможенников, пограничников, налоговых милиционеров и полицейских, для борьбы с контрабандой на таможне.

Об этом сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на брифинге в Киеве.

«Я ожидаю, что уже на Кабмин в среду будет вынесено межведомственное соглашение. … Я надеюсь, что уже в среду мы подпишем межведомственное соглашение и создадим мобильные бригады», - сказал он.

При этом Насиров подчеркнул, что каждая бригада будет состоять из таможенника, пограничника, налогового милиционера и полицейского, а первые подразделения будут работать в наиболее проблемных областях.

«Это уже вопрос недель. Сможем запустить мобильные группы. Думаю, это будет Волынский регион, Карпатский регион, южный регион, включая и Одесскую, и Херсонскую, и частично Николаевскую области, Сумская и Харьковская таможни», - сказал глава ГФС.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание межведомственного подразделения по контролю за работой таможенников.

Планируется создать 20 мобильных групп из сотрудников Национального антикоррупционного бюро, пограничных войск, полиции и Государственной фискальной службы для оценки и проверки работы таможен. Глава правительства подчеркнул, что контрабанда в Украине должна исчезнуть как явление.

Украинские таможни в январе-апреле перечислили в государственный бюджет 69,8 миллиарда гривень, что на 21%, или на 12,1 миллиарда гривень, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ГФС, в 2015 году доходы сводного бюджета Украины по налоговым и таможенным поступлениям составили 587,1 млрд грн.