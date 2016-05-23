Фонд гарантирования заподозрил налоговую Киева в содействии заемщику "Дельта Банка" по невозврату 3,6 миллиарда долга

Компания «Днепрометаллсервисгрупп» пытается уклониться от погашения 3,64 млрд грн кредитной задолженности перед ликвидируемым «Дельта Банком» путем ликвидации компании при пособничестве районной налоговой инспекции Киева и государственного регистратора.

Об этом сообщил на своем сайте Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ссылаясь на данные ликвидатора банка, который пытается взыскать долг с компании и в судебном порядке отменить госрегистрацию ликвидации компании-должника.

Исковые заявления против «Днепрометаллсервисгрупп» и его поручителей о взыскании задолженности по кредитным договорам были поданы банком в мае-июне 2015 года.

В то же время, государственный регистратор внес в Единый государственный реестр сведения о прекращении юридического лица «Днепрометаллсервисгрупп» 11 февраля на основании решения Окружного административного суда Киева, при этом дело в суде было рассмотрено без участия и уведомления «Дельта Банка».

Также сообщается, что по данным фактам фонд в марте 2016 года направил в Печерское управление полиции Киева заявление о совершении уголовного преступления, по результатам которого открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Фонд отмечает, что полученные средства должны быть использованы для удовлетворения требований кредиторов банка.

Читайте такжеНАБУ не нашло злоупотреблений Гонтаревой при выведении средств из "Дельта Банка"

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – «Дельта Банка». Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией «Дельта Банка», отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

16 мая прокуратура Киева сообщила о начале уголовного производства по факту завладения должностными лицами «Дельта Банка» денежными средствами на сумму более 4,5 млрд грн. Расследование по материалам Фонда гарантирования установило факты завладения работниками банка средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов в течение 2013-2015 годов.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.