НБУ признал неплатежеспособным банк "Михайловский"

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц.

Как сообщается на сайте НБУ, 23 декабря 2015 года банк был признан проблемным из-за проведения рисковой деятельности, и с того времени регулятор вел работу с акционером и менеджментом банка для урегулирования ситуации.

20 мая глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко сообщил, что оставил должность, и в этот же день банк заявил, что по техническим причинам не работает система «операционный день банка». Получив доступ к системе банка поздно вечером 20 мая, куратор увидел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка, что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1,6 до 2,6 млрд грн.

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Нацбанк подчеркивает, что при выявлении этих фактов согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности» был обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

При этом, как отмечается в сообщении, в понедельник 23 мая банк «Михайловский» оказывал сопротивление куратору Национального банка в доступе к информации, подтверждающей такие операции, в связи с чем решение о признании банка неплатежеспособным было принято поздно вечером.

Также сообщается, что по уведомлению Нацбанка представители Фонда гарантирования вкладов прибыли в банк в понедельник утром для осуществления дополнительного контроля. В течение этого времени корреспондентский счет банка был заблокирован, что делало невозможным вывод средств за пределы банка, однако куратор получил информацию о ряде операций внутреннего взаимозачета, которая на данный момент проверяется.

Нацбанк подчеркивает, что по результатам проверки планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу доведения банка до банкротства, а дополнительная нагрузка на Фонд гарантирования вкладов в объеме 1 млрд грн будет оспариваться.

При этом Нацбанк отмечает, что не получал пакет документов для присоединения банка «Михайловский» к другому финучреждению.

Как сообщал УНИАН, 20 мая наблюдательный совет банка «Михайловский» назначил исполняющим обязанности главы правления банка Дениса Панфилова вместо Игоря Дорошенко, который занимал эту должность с сентября 2013 года и был уволен на основании его заявления.

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Впоследствии, 23 мая, Дорошенко занял пост главного исполнительного директора кипрского холдинга PT Platinum Public Ltd, владеющего «Платинум Банком».

Банк «Михайловский» работает на рынке Украины с 2013 года. Ключевым владельцев банка является украинский бизнесмен Виктор Полищук, которому принадлежит сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо».