МВФ ожидает от Кабмина план по ликвидации дефицита Пенсионного фонда

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд ожидает от правительства план по ликвидации дефицита Пенсионного фонда, одним из шагов которого может стать пенсионная реформа, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

«Именно предыдущими действиями мы привели систему к уравниловке, и у людей пропадает желание работать и платить ЕСВ (единый социальный взнос - УНИАН), - цитирует Реву пресс-служба. - Это ключевые моменты наших предложений, которые мы обсуждали с МВФ. Кстати, последние ничего нам не навязывают, сначала они хотят увидеть наш план ликвидации дефицита Пенсионного фонда». Как отметил министр, правительство должно разработать и представить кредиторам план действий по сокращению дефицита Пенсионного фонда.

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Как сообщила пресс-служба, вопросы вызывает не только возросший из-за уменьшения единого социального взноса дефицит фонда, но и солидарная система пенсионного обеспечения, когда, независимо от стажа и уплаченного ЕСВ, каждый украинец может рассчитывать на минимальную пенсию. «Если у человека есть стаж, который позволяет в 60 лет выйти на пенсию, он должен законно получать свою выплату, а если стажа нет - нужно пересматривать нормы», - говорится в сообщении. Уменьшение ЕСВ министр соцполитики считает неправильным шагом. «То, что произошло раньше, - это пример безответственной политики и популизм. Сокращать ставку единого социального взноса вдвое - до 22% - в условиях дефицита Пенсионного фонда в 80 млрд грн - неоправданный оптимизм», - цитирует Реву пресс-служба. В сообщении отмечается, что сейчас в Министерстве прорабатывают изменения пенсионного законодательства, затем - проект будет передан на обсуждение общественности.

Также важным шагом для исправления ситуации является запуск накопительной системы пенсионного обеспечения. Рева отметил, что он запланирован на 2017 год и откладывать его нельзя. «Если ничего не делать, то дефицит Пенсионного фонда будет расти дальше. 257 млрд грн - это весь бюджет Пенсионного фонда (в 2106 году - УНИАН) и 145 млрд грн из них - дотации из бюджета. То есть мы пришли к ситуации, когда Пенсионный фонд фактически является банкротом», - цитирует Реву пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает внедрить в Украине накопительную пенсионную систему с 1 июля 2017 года, тогда как ранее планировалась дата 1 января 2017 года. Как указывается в пояснительной записке, с 1 июля 2017 года вводится уплата страховых взносов во второй уровень пенсионной системы застрахованными лицами, которые к этой дате не достигли пенсионного возраста. Размер страхового взноса в первый год составит 2% и ежегодно будет увеличиваться на один процент до достижения в 2020 году 5%.

В интервью УНИАН вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что эксперты Международного валютного фонда поддерживают внедрение накопительной пенсии, однако главные замечания у них возникают относительно действующей солидарной системы пенсионного обеспечения и большого дефицита Пенсионного фонда.