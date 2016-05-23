Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2512.3692 (23 мая – 2520.1506)

100 EUR – 2817.6221 (23 мая – 2827.3570)

10 RUR – 3.7471 (23 мая – 3.7967)

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В понедельник, 23 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,10/25,15 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1010/28,1520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3740/0,3750 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1237 грн/долл., к этому часу заключено 470 сделок на сумму 332,32 млн долл.