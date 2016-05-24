SWIFT после кражи $81 миллиона из ЦБ Бангладеш готовит план по борьбе с киберпреступлениями

Система платежей SWIFT планирует запустить новую программу безопасности после кражи $81 млн у ЦБ Бангладеш.

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Об этом на конференции финансовых сервисов в Брюсселе расскажет гендиректор SWIFT Готтфрид Лейбрандт, сообщает Reuters. Эту же информацию приводит и Financial Times, которая ссылается на проект речи Лейбрандта.

SWIFT хочет, чтобы банки «кардинально» улучшили обмен информацией, ужесточили систему безопасности и стали чаще пользоваться программным обеспечением, которое способно выявить обман при проведении платежей, заявит Лейбрандт. SWIFT также подготовит более жесткие инструкции, благодаря которым аудиторы и регулирующие органы смогут определить, насколько качественно соблюдаются процедуры безопасности при проведении платежей в системе, передает РБК.

Лейбрнадт вновь выступит в защиту SWIFT — он, отмечает Reuters, скажет, что взлом в ЦБ Бангладеш произошел из-за сбоя у пользователей. «SWIFT не всемогущ — мы не регулятор и мы не полицейский», — заявит он.

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Хакеры пытались вывести из ЦБ Бангладеш $951 млн, однако большая часть операций была заблокирована. Взломщикам удалось перевести на счет на Филиппинах $81 млн. Bloomberg сообщал, что сотрудники банка не сразу заметили активность хакеров. Они лишь на следующий день увидели, что программа обмена с терминалом SWIFT не реагирует на команды.

Мнение о том, что SWIFT и Федеральный резервный банк Нью-Йорка несут часть ответственности за вывод средств, высказывали должностные лица ЦБ Бангладеш. В британской BAE Systems, которая занимается разработками в области вооружений и информационной безопасности, также заявляли, что хакеры могли воспользоваться уязвимостью системы. При этом SWIFT отказалась признавать свою ответственность за взлом.