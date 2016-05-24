Владелец "Эльдорадо" продал банк "Михайловский" накануне признания его неплатежеспособным

Владелец сети бытовой техники "Эльдорадо" Виктор Полищук за несколько дней до признания банка "Михайловский" неплатежеспособным продал свою долю в размере 92,501% в компании "Экосипан", владеющей банком, группе инвесторов - физических лиц.

Об этом сообщается на сайте банка «Михайловский».

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«19 мая 2016 года произошли изменения в структуре собственности ООО «Экосипан», которому принадлежит 100% акций банка «Михайловский». Владелец существенной доли Виктор Полищук продал принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Экосипан» в размере 92,501% в пользу группы инвесторов - физических лиц. Вследствие такого приобретения ни один из инвесторов не получил существенной доли в банке «Михайловский», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 мая правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц.

23 декабря 2015 года банк был признан проблемным из-за проведения рисковой деятельности, и с того времени регулятор вел работу с акционером и менеджментом банка для урегулирования ситуации.

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20 мая наблюдательный совет банка «Михайловский» назначил исполняющим обязанности главы правления банка Дениса Панфилова вместо Игоря Дорошенко, который занимал эту должность с сентября 2013 года и был уволен на основании его заявления.

Впоследствии, 23 мая, Дорошенко занял пост главного исполнительного директора кипрского холдинга PT Platinum Public Ltd, владеющего «Платинум Банком».

Банк «Михайловский» работает на рынке Украины с 2013 года.