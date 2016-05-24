Фонд гарантирования начал очередной этап выплат вкладчикам банка "Финансовая инициатива"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 24 мая начал новый этап выплат вкладчикам банка «Финансовая инициатива», в ходе которого будут проводиться выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 22 мая 2016 года включительно, а также продолжатся выплаты по текущим и карточным счетам и вкладам, срок действия которых закончился раньше.

Как сообщается на сайте фонда, вкладчики могут получить возмещение через учреждения четырех банков в зависимости от области, в которой обслуживался вкладчик банка «Финансовая инициатива» в момент введения временной администрации.

Читайте такжеСуд арестовал имущество владельца "Укрлендфарминга" Бахматюка по иску Нацбанка

В частности, вкладчики из Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей могут обратиться в «Кредобанк». Вкладчики Житомирской, Запорожской, Львовской областей и г. Киева – в «ОТП Банк». Вкладчики Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областей – в «УкрСиббанк». Вкладчики Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей – в банк «Пивденный».

Как сообщал УНИАН, НБУ 23 июня 2015 года принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Финансовая инициатива», принадлежащего собственнику ликвидируемого «VAB Банка» Олегу Бахматюку.

Хозяйственный суд Киева запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц предлагать Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный банк «Финансовая инициатива».

Фонд намерен обжаловать это решение суда по иску компании Perusta Constructions Ltd, а также готовит возражения против самого иска компании.