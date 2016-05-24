В банк "Михайловский" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к временной администрации в банке "Михайловский", которая назначена сроком на 1 один месяц – до 22 июня 2016 года включительно.

Как сообщается на сайте фонда, временным администратором банка на этот период назначен Юрий Ирклиенко.

Фонд обещает сообщить о сроках начала выплат вкладчикам банка дополнительно на своем сайте.

Читайте такжеНБУ признал неплатежеспособным банк "Михайловский"

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц вчера, 23 мая, поздно вечером.

По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации. 20 мая глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил должность, и в этот же день банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора к базе данных и провел ряд сомнительных операций с вкладами физлиц, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

Впоследствии владелец банка Виктор Полищук, которому также принадлежит сеть магазинов бытовой техники "Эльдорадо", сообщил, что за несколько дней до признания банка "Михайловский" неплатежеспособным продал свою долю в капитале банка группе инвесторов - физических лиц.

Экс-глава правления банка Игорь Дорошенко с 23 мая занял пост главного исполнительного директора кипрского холдинга PT Platinum Public Ltd, владеющего "Платинум Банком".

Банк "Михайловский" работает на рынке Украины с 2013 года. Ключевым владельцев банка является украинский бизнесмен Виктор Полищук, которому принадлежит сеть магазинов бытовой техники "Эльдорадо".