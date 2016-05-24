Убыток работающих банков Украины достиг 11,5 миллиарда гривень

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 мая 2016 года составил 11,5 млрд грн, что на 16,6% ниже показателя на 1 мая предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, всего на эту дату убытки получили 34 работающих банков на общую сумму 15,1 млрд грн, в том числе в апреле с убытком сработали 25 банков на общую сумму 4,7 млрд грн, при этом 72% убытка приходится на 1 банк.

Одновременно 75 работающих банков в январе-апреле получили прибыль на общую сумму 3,6 млрд грн, в том числе в апреле с прибылью сработали 84 банка на общую сумму 1,7 млрд грн.

Доходы работающих банков Украины за январь-апрель 2016 по сравнению с соответствующим периодом 2015 сократились на 20,2% и составили 56,8 млрд грн, расходы сократились на 19,6% и составили 68.4 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 апреля 2016 года составил 8,011 млрд грн, что почти в 2 раза ниже показателя на 1 апреля предыдущего года.

Банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 млрд грн.

По оценкам НБУ, рост убытков в конце 2015 года обусловлен переходом банков на международные стандарты бухгалтерского учета с 1 декабря 2015 года, в связи с чем финучреждения провели корректировку процентных доходов.