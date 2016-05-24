Фонд гарантирования назвал сумму выплат вкладчикам "Фидобанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предварительно оценил объем выплат вкладчикам "Фидобанка", в котором с 20 мая работает временная администрация, в 1,82 миллиарда гривень.

Об этом фонд сообщил на своем сайте, ссылаясь на данные предоставленной банком последней статистической отчетности по состоянию 11 мая.

Фонд отметил, что речь идет о 90 тысяч физических лиц, которые смогут претендовать на получение возмещения, при этом фонд обещает возместить средства 97,7% вкладчиков полностью за счет своих средств.

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В то же время, фонд отметил, что объем гарантированного возмещения будет уточняться.

Также фонд обещает сообщить о дате начала выплат дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в принадлежащий Александру Адаричу "Фидобанк" 20 мая. До этого банк сообщал о проблемах с ликвидностью и оттоке средств со счетов клиентов, однако заверил, что надеется разрешить ситуацию и стабилизировать работу.

"Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.