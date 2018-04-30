Российский исход

Глава российского государственного банка «ВТБ» Андрей Костин публично заявил о возможной продаже бизнеса в Украине, ссылаясь на отсутствие перспективных экономических возможностей в нашей стране. Ранее банк заявлял, что не намерен уходить из Украины и даже собирался проводить докапитализацию. Видимо, ветер переменился.

Дочерний «ВТБ Банк» в Украине поспешил заверить, что вне зависимости от вариантов развития событий обеспечит неукоснительное выполнение всех требований украинского регулятора и обязательств перед клиентами. В своем обращении к клиентам банк философски отметил, что продажа инвесторам «допустима для любого бизнеса в любой стране», как будто извиняясь за решение акционеров, и напомнил, что на протяжении последних 2-х лет инвестировал в Украину более 1,3 млрд долларов.

Помимо «ВТБ» в Украине работает еще два дочерних банка российского правительства, которое последние годы не жалело ни времени, ни денег на разрушение украинского государства и захват части украинской земли.

В дочке российского «Внешэкономбанка» - «Проминвестбанке» – перспективы работы на украинском рынке пока ни публично, ни по запросу УНИАН не прокомментировали. Украинский дочерний банк «Сбербанка России» уверяет, что информация о предстоящей продаже не более чем слухи. «Сбербанк» в Украине продолжает следовать своим планам. Слухи о продаже мы не подтверждаем», - сообщили в пресс-службе банка.

Тем не менее, российские средства массовой информации, ссылаясь на свои источники, сообщают, что покупателя на активы в Украине ищут все три представителя российского государственного банковского сектора - «ВТБ», «Сбербанк» и «Внешэкономбанк». И помимо сугубо экономических причин, россиян беспокоит то, что «тема присутствия российских банков в Украине чрезвычайно политизирована».

Экономические причины ухода россиян более чем очевидны. По итогам прошлого года эта троица банков, или по сути, правительство России, получили суммарно 31,2 млрд грн убытка, что превышает 40% убытка всей банковской системы Украины. В первом квартале текущего года «ВТБ Банк» получил еще 4,6 млрд грн убытка, «Проминвестбанк» - 2,4 млрд грн убытка, «Сбербанк» - 53 млн прибыли.

Помимо миллиардных убытков, российские банки столкнулись с наибольшим оттоком депозитов по системе банков. По оценкам Национального банка Украины, несмотря на формальный рост доли российских банков на украинском рынке после очистки системы, доля средств физических лиц с начала 2014 года к 2016 году в этих банках снизилась до 5,8% с 9,3%, юридических - до 3,3% с 8,3%.

Неважно обстоят дела и с погашением кредитов, в связи с чем украинский регулятор по итогам проведенного стресс-тестирования обязал все три банка провести докапитализацию. Сумма необходимого капитала не разглашается, однако, по информации российского Министерства финансов, она составляет порядка 1 млрд долл., или аналогична объемам уже проведенной годом ранее докапитализации.

Учитывая эти обстоятельства, вполне объяснимо, что инициатор аннексии Крыма и главный поджигатель войны в украинском Донбассе - президент России Владимир Путин, который еще полтора года назад с привычной для него риторикой заявлял, что российские банки не уйдут из Украины, чтобы не обвалить ее банковскую систему, теперь, видимо, намекнул, что пора «делать ноги».

Уход или бегство

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, уход российских государственных игроков с украинского рынка вероятен уже в ближайшее время и пройдет вполне безболезненно.

В частности, как отметил глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, в Украине в настоящее время на продажу выставлено много банков, но никто об этом не говорит публично, поскольку покупателей на рынке практически нет.

Среди причин ухода российских государственных финучреждений банкир выделил существенный отток средств клиентов в 2014-2015 годах, что вынудило их также существенно сокращать кредитный бизнес.

«Уровень присутствия российских государственных банков на рынке на самом деле существенно сократился, и этот тренд только усиливается. К примеру, часто обсуждаемая ситуация с «Проминвестбанком». В начале 2013 года этот банк входил в ТОП-5 банков страны, а теперь не входит даже в ТОП-10. Эта тенденция продолжится и в дальнейшем», - полагает Шпек.

По мнению старшего аналитика Dragon Capital Анастасии Туюковой, изначально решение продолжать банковский бизнес в Украине после разворачивания Россией военной агрессии в 2014 году было чисто политическим. «Для банков уже в 2014 году, когда пошел массовый отток клиентов по депозитам, стало ясно, что оставаться нецелесообразно с точки зрения бизнеса. Сейчас, очевидно, произошло изменение в политической позиции руководства РФ», - считает она.

Эксперт полагает, что все три российских государственных банка хотят покинуть украинский рынок. И, несмотря на то, что на долю этих банков приходилось 10% активов банковской системы Украины на конец 2015 года, Туюкова прогнозирует, что их уход не должен стать шоком для финансовой системы нашей страны.

«За прошлые два года треть украинских банков, или около 70 учреждений с долей более 25% в активах, покинула рынок, включая банки из первой десятки. Более того, смена собственника позволит российским банкам убрать политический фактор и вернуться к нормальной деятельности. Доля этих трех банков по депозитам населения меньше, чем по активам, и составляет 6%, или 23 млрд грн, что сравнительно немного», - пояснила она.

Что касается цены возможной продажи, то, по мнению эксперта, она будет символической или близкой к нулю, при этом о возврате кредитов, полученных ранее от материнских структур, даже речь не идет, поскольку качество активов этих банков оставляет желать лучшего.

«Одна из причин – тот же политический фактор, когда заемщики не желают возвращать деньги, по сути, государству-агрессору. Доля индивидуально обесцененных и просроченных кредитов согласно отчетности по международным стандартам на конец 2015 года у всех трех банков существенная: 67% у Сбербанка, 95% у ВТБ, 85% у ПИБа. Более того, уровень покрытия резервами невысокий – от 41% у Сбербанка до 55-57% у ВТБ и ПИБа, что говорит о необходимости дорезервирования таких кредитов и потенциально значительном отрицательном капитале у банка и снижает привлекательность банка для инвестора», - добавила Туюкова.

Несмотря на столь низкую привлекательность активов для инвесторов, директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев прогнозирует, что русские не будут торопиться и продавать украинские дочки за бесценок, поскольку правительство РФ заинтересовано продать свой пакет максимально дорого.

«В прошлом году покупателя на данные активы было найти очень сложно. Однако сейчас конъюнктура стала лучше. С точки зрения целесообразности, момент выбран достаточно удачно, финансовые результаты дочерних компаний российских государственных банков за первый квартал показали значительное улучшение, как и весь украинский финансовый сектор в целом», - считает эксперт.

Большой вопрос, кто может стать покупателем российских банков, поскольку крупные инвесторы преимущественно занимают выжидательную позицию. В этом году интерес к банковским активам проявил только один инвестор – владеющая «Альфа Банком» холдинговая компания ABH Holdings S.A., которая подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCreditGroup о покупке 100% акций «Укрсоцбанка». Этот инвестор вполне может претендовать на российские государственные активы, если не испугается риска.

Призрак санкций

Хотя ситуация на рынке действительно лучше, чем в прошлом году, времени на торг у россиян не так уж много. Акты вандализма по отношению к дочерним банкам РФ в Украине стали довольно частым явлением, и разъяренным людям, потерявшим родных и близких на встрече «русскойвесны», сложно объяснить, что за этими стенами работают такие же украинцы. О постоянном страхе красноречиво свидетельствуют заколоченные фанерой окна одного из российских банков в день парадного прохода полка добровольцев «Азов» по столичным улицам.

Помимо вандализма, россияне наверняка опасаются новых санкций по отношению к своим активам. Первая волна украинских санкций, в рамках утвержденного указом президента Петра Порошенко в сентябре 2015 года решения Совета нацбезопасности и обороны, касалась порядка 400 физических и 90 юридических лиц, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Среди этих санкций - блокирование активов, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на установление деловых контактов, приостановка вывода капитала за пределы Украины. Попав в этот список, можно остаться ни с чем.

После решения СНБО Национальный банк обязал банки предоставить сведения о наличии банковских счетов фигурантов списка, определил порядок реализации банками санкций и мониторинга их выполнения. Впоследствии, в апреле текущего года, регулятор отчитался, что банковская система применила все ограничения по решению СНБО. То есть, российские государственные банки это решение обошло стороной. Но надолго ли?

«Будет решение СНБО по санкциям к этим банкам, мы будем его выполнять», - заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе своего выступления в Верховной Раде. По мнению регулятора, чтобы ограничить работу банков с российским капиталом в Украине, нужна политическая воля: либо парламент должен принять соответствующий закон, либо Совет нацбезопасности и обороны должен принять новое решение.

Гипотетически и то, и другое очень даже возможно. Об этом наверняка не раз задумывались в российском правительстве. Так что нас ждет большая распродажа на банковском рынке, занимайте очередь.

Ольга Гордиенко (УНИАН)