Кабмин не намерен повышать размер единого соцвзноса – Розенко

Правительство не намерено повышать единый социальный взнос (ЕСВ), который с начала года был снижен практически вдвое – до 22%, а рассчитывает, что это приведет к детенизации бизнеса, созданию новых рабочих мест и повышению зарплат, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

"Это принципиальная позиция правительства. Назад – к увеличению ЕСВ – никаких шагов осуществлено не будет", – цитирует Розенко пресс-служба.

В сообщении отмечается, что снижение ЕСВ привело к увеличению дефицита Пенсионного фонда, в который направляются средства от данного сбора. Однако вице-премьер считает, что таким образом государство оставило компаниям больше ресурсов, которые они могут использовать для создания новых рабочих мест и повышения зарплат.

Также Розенко отметил, что Кабинет министров намерен и дальше снижать налоговую нагрузку на бизнес.

"Политика государства идет на снижение налогов. Мы и дальше будем двигаться к уменьшению налогового, финансового, фискального давления на бизнес, таким образом запуская нашу экономику", – цитирует Розенко пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, ставка ЕСВ с 2016 года была снижена почти вдвое – до 22% с 41%. Вместе с тем, пока это не привело к ожидаемой массовой детенизации зарплат и значительному росту платежей в Пенсионный фонд. По данным Минсоцполитики, количество плательщиков ЕСВ составляет всего 9 миллионов человек при общем количестве нанятых работников 16 миллионов человек.

Кабинет министров Украины 10 марта утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2016 год с доходами в 257 миллиардов гривень. Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 миллиардов гривень, а дотация из бюджета – 144 миллиарда гривень. Эта дотация покроет дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 миллиарда гривень, который возник в основном из-за снижения платежей по единому социальному взносу, ставка которого с 1 января 2016 года снижена почти вдвое – до 22% с 41%.