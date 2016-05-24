Нацбанк сегодня купил на валютном аукционе более $56 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 24 мая, купил у банков 56,8 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,1476 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок участников рынка – 58 миллионов долларов.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,09/25,14 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1300/28,1816 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3740/0,3750 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,1358 гривни/доллар, к этому часу заключено 137 сделок на сумму 38,32 миллиона долларов.