Налоговую реформу в Украине нужно продолжить - министр финансов

Налоговая реформа в Украине не завершена, и ее нужно продолжить, заявил сегодня министр финансов Александр Данилюк, выступая на форуме в Киеве.

"Я считаю, что мы не завершили налоговую реформу в прошлом году, ее нужно продолжать. Но моя принципиальная позиция в том, что она должна быть ответственной", - сказал министр.

По его словам, необходимо построить диалог и адекватно оценить влияние налоговых преобразований на бюджет.

Также Данилюк отметил, что либеральная налоговая реформа приведет к "провалу" бюджетных поступлений на два года, и нужно понимать, как этот провал закрывать.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинскому правительству нужно вернуться к вопросу реформирования налоговой системы страны, сконцентрировавшись на упрощении системы администрирования налогов и повышении ответственности налоговых органов, а также необходимо провести сокращения в Государственной фискальной службе.

Также Гройсман подчеркнул, что бизнес должен быть уверен в том, что установленные в стране налоги не изменятся как минимум ближайшие три-пять лет, а в случае внесения изменений, это не будет происходить «сегодня на завтра», а будет прогнозировано и для бизнеса, и для инвесторов.

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Справка УНИАН. Государственная фискальная служба Украины, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

Источники в правительстве отмечают, что Кабмин готовит новые кадровые конкурсы на ключевые должности в ГФС. О ревизии кадров в Службе, в частности на таможне, говорил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он заявлял, что намерен проинспектировать работу таможенных пунктов Украины, а также проанализировать все кадровые решения, которые были сделаны на таможнях до 1 мая текущего года.