Товарооборот между Украиной и США с начала года вырос на 6%

Товарооборот между Украиной и США в январе-апреле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6% - до 714 млн долл.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на директора департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николая Чмерука.

По его словам, в текущем году удельный вес внешней торговли между Украиной и США составляет 3% общего товарооборота Украины.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы фиксируем увеличение импорта товаров из США в Украину на 26%. За четыре месяца этого года он составил 610 миллионов долларов США. За прошлый год эта цифра составила 1,5 миллиарда долларов США", - отметил Чмерук.

По его словам, подписание Соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о взаимной помощи будет способствовать росту внешней торговли между двумя странами.

Основными товарами, которые импортировались в Украину, были тракторы, передатчики для радиотелефонной, радиотелеграфной связи, радиовещания, промышленные товары, в частности, полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, катки для спортивных площадок, кровь людей, животных, сыворотки, вакцины, токсины, жгут искусственных нитей, соединения сероорганические, транспортные средства и запасные части, продовольственные товары и напитки.

Экспорт украинских товаров в США в текущем году составил 104 миллиона долларов США. Наибольшую долю экспорта составляли промышленные товары, в частности, чугун передельный и чугун зеркальный в чушках, прутки горячекатаные, изготовленные из углеродистой стали, продовольственные товары и напитки, средства производства, части оборудования.

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Как сообщал УНИАН, 23 мая Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-март 2016 года составил 961,3 миллиона долларов, что в 10,6 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода предыдущего года на уровне 90,2 миллиона долларов.