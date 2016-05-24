ЕС выделит Украине 20 миллионов евро на инфраструктурные проекты

Европейский Союз до конца 2016 года дополнительно выделит Министерству инфраструктуры Украины 20 миллионов евро на проекты по развитию инфраструктуры, сообщил в ходе брифинга глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

"20 миллионов евро записаны в бюджете ЕС для Министерства инфраструктуры на реформирование министерства в рамках помощи Украине. Нужно еще доработать документы от Министерства инфраструктуры, чтобы мы могли выделить эти деньги. Эти деньги у нас уже есть", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках введения безвизового режима между Украиной и ЕС, Томбинский сказал: "Насколько мне известно, министры внутренних дел и иностранных дел Украины проводят встречу в Брюсселе на эту тему, ждем оттуда позитивных месседжей".

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Как сообщал УНИАН, визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии о предоставлении Украине безвизового режима на следующем заседании 14 июня.

20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.

20 мая министр внутренних дел Франции Бернар Казньов заявил, что вопрос предоставления Евросоюзом безвизового режима для Украины не будет рассматриваться "в ближайшие недели и месяцы".

В январе 2016 года Европейский Союз сообщил о выделении Украине 3,74 млн евро в рамках проекта технической помощи в сфере транспорта, который будет реализован в течение трех лет.

Сотрудничество между Украиной и ЕС в транспортной отрасли направлено на оказание помощи Украине по вопросам транспортной политики, которые указаны в Соглашении об ассоциации нашей страны с ЕС, и поддержку реализации национальной Транспортной стратегии Украины на период до 2020 года.

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Украина в 2010 году одобрила Транспортную стратегию Украины на период до 2020 года, которая направлена на поддержку работы транспортного сектора, создание условий для социально-экономического развития страны, а также повышения конкурентоспособности национальной экономики и транспортной безопасности.

Бюджетная программа поддержки ЕС транспортной отрасли была начата в 2010 году и оценивается в 29 миллионов евро.