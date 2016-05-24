Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,13 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2513,3711 (24 мая – 2512,3692)

100 EUR – 2806,9328 (24 мая – 2817,6221)

10 RUR – 3,7485 (24 мая – 3,7471)

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Как сообщал УНИАН, 24 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,11/25,16 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0300/28,0830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3750/0,3760 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1337 гривни/доллар, к этому часу заключено 464 сделки на сумму 406,1 миллиона долларов.