Вопрос месяцев, а не лет: министр финансов обещает быстро ликвидировать налоговую милицию

«Как я уже заявлял, мы ликвидируем налоговую милицию. У меня есть практический план, как это сделать, и это вопрос месяцев, а не лет, как было раньше. А может быть, и быстрее», - заявил Данилюк, выступая на форуме в Киеве.

Министр подчеркнул, что «автоматами деньги в бюджет не вернешь», поэтому нужно отказываться от людей с автоматами и создавать аналитический центр, который будет работать не с автоматом, а с интеллектом.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил и отправил на повторное обсуждение в Верховную Раду обновленные редакции проектов законов о реформе Государственной фискальной службы (ГФС), подготовленные в рамках выполнения программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. Пересмотр проектов был необходим в связи со сменой правительства.

Подготовленные документы касаются создания единого территориального органа ГФС на уровне регионов с последующей оптимизацией деятельности и сокращением персонала, упрощения административного оспаривания денежных обязательств плательщика, а также размежевания направлений деятельности ГФС с закреплением каждого из направлений за заместителем руководителя службы.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что реформа ГФС, и особенно реформа на таможне, является приоритетом финансово-экономического блока правительства.