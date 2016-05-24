НБУ исключил из перечня связанных с банками лиц структуры международных финучреждений

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №329, вступающее в действие с 25 мая, которым вносятся изменения в критерии определения связанных с банком лиц.

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По информации НБУ, также постановление предусматривает передачу полномочий по принятию решений об определении лиц связанными с банком от уполномоченного лица Национального банка к Комиссии по вопросам определения связанных с банком лиц и проверке операций банков с такими лицами.

Как сообщал УНИАН, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами по банковской системе Украины на 1 апреля составлял 37,03% при допустимом максимуме 25%.