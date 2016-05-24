На саммите "Большой семерки" Япония поднимет вопрос продления санкций против РФ - посол

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил посол Японии в Украине Шигеки Суми.

"Для G7 решение украинского вопроса очень важно. Санкции тесно связаны с минскими соглашениями и аннексией Крыма. И это означает, что пока Россия не выполнит минские договоренности, пока территория Крыма остается оккупированной, санкции надо продлевать", - сказал Суми.

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Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что намерены автоматически продлить санкции в отношении Крыма, срок действия которых истекает в июне этого года.