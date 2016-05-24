Die Welt: Пять причин, почему не удалось спасти греков

Об этом пишут Ян Дамс и Андрэ Таубер в статье "Пять причин, почему не удалось спасти греков", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Многие политики ХДС в федеральном правительстве видели своего рода нимб над Международным валютным фондом (МВФ). Участие фонда в пакетах помощи для Греции для канцлера было необходимым условием, которое она даже вписала в закон.

Но теперь, фонд, очевидно, сыт по горло своим участием в спасении Афин, по крайней мере, на условиях, которые ему диктуют европейцы. В своем недавнем анализе приемлемости величины задолженности эксперты из Вашингтона указывают, где и как европейские партнеры – в том числе немцы – закрывают глаза на реальные факты в своих программах помощи.

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То, что на первый взгляд кажется общим отчетом о шести годах политики спасения, может стать шокирующим пробуждением для федерального правительства. Потому что если, после масштабных сокращений задолженности Греции, Берлин не пойдет навстречу требованиям МВФ, расчеты фонда будут уже другими. Ему придется окончательно отменить свое участие в программах спасения – по крайней мере, теоретически. Для Ангелы Меркель все это превращается в реальную проблему, которую она сама создала еще шесть лет назад.

Газета "Die Welt" перечисляет основные замечания МВФ:

1. Недостаточный темп реформ

По сути, МВФ говорит, что с прошлого лета развитие Греции стало настолько медленным, что прежняя программа помощи уже неэффективна. В некоторых областях действительно удалось достичь определенного прогресса в рамках новой программы, которая была утверждена в августе 2015 года. Рост и профицит бюджета перед уплатой процентов превзошли ожидания.

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"Но правительство не смогло обеспечить политическую поддержку необходимого темпа реформ", чтобы соответствовать амбициозным прогнозам июня 2015 года. "Во всех ключевых областях – фискальной политике, секторе финансовой стабильности, на рынке труда, продукции и услуг – планы властей далеки от достижения амбициозных целей". Следовательно, по мнению МВФ, Греция, возможно, и на правильном пути, но проходит его слишком медленно.

2. Низкие доходы бюджета

МВФ отмечает, что "долговая дисциплина" страны снизились с середины 2014 года. Главным образом, это связано с тем, что сокращение задолженности основывалось на существенном увеличении налогов для относительно небольшого числа налогоплательщиков. Греция не увеличила базу налогоплательщиков и не осуществила значительного сокращения зарплат и пенсий.

Поэтому, в Вашингтоне не верят, что Греция может осуществить дополнительные сокращения в размере 4,5% от объема производства. Но такое сокращение необходимо, чтобы достичь заявленной европейцами цели для бюджета Греции – профицита 3,5% до уплаты процентов. Это означает, что эксперты МВФ вряд ли считают осуществимыми планы, которые были приняты не в последнюю очередь под давлением Германии.

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Ведь "даже если Греция героическими усилиями сможет достичь профицита в размере 3,5% от объема производства", политика страны вряд ли достаточно сильна, чтобы поддерживать его на этом уровне в течение более длительного периода. Тем более, что МВФ на ближайшие несколько десятилетий прогнозирует двузначные показатели безработицы. В связи с этим МВФ требует реалистичных мер: 1,5% первичного профицита. Это слишком амбициозно, но возможно.

3. Вялая приватизация

МВФ невысокого мнения о планах по приватизации в стране. До сих пор речь шла о неутешительных результатах. От приватизации банков не стоит многого ожидать, учитывая нерешенные проблемы с руководством банков и высокую долю плохих кредитов в их портфелях. Если МВФ прав, в цифрах все это выглядит безнадежно.

Под давлением Вольфганга Шойбле европейцы приняли решение о создании фонда приватизации объемом 50 млрд евро, к 2030 году доходы фонда должны составить пять миллиардов евро. К 2018 году – концу текущей программы помощи – ожидается доход в два миллиарда евро.

4. Нестабильные банки

Хотя европейцы уже вложили 5,4 млрд евро в греческие банки. Но МВФ не считает, что этого будет достаточно. Эксперты фонда ожидают, что в "ближайшие несколько лет" баланс греческих банков будет очень слабым. Ведь финансовым учреждениям больше других приходится бороться с недобросовестными должниками.

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МВФ рекомендует европейцам с помощью целевых резервов позаботиться о том, чтобы эти "плохие кредиты" не превратились в проблему. "Нужно создать буфер примерно на десять миллиардов евро, чтобы покрыть возможную необходимость банков в дополнительном капитале", - рекомендует МВФ.

5. Существенное увеличение долговой нагрузки

МВФ ожидает, что нынешняя ситуация приведет к огромному увеличению греческого долга. В частности, по оценкам МВФ, задолженность в 174% от объема экономического производства в 2020 году снизится до 160% в 2030 году.

Однако, до 2060 года Греции грозит резкое увеличение до 250%. Причина заключается в том, что Греции слишком рано придется заменить дешевые кредиты от европейских партнеров на дорогие средства частных инвесторов. Согласно рекомендациям МВФ, "для этого потребуется пересмотреть европейские кредитные условия".

МВФ предлагает меры, с помощью которых к 2060 году греческий долг можно будет сократить на 100 процентов от объема производства. И некоторые из них – это "политическая бомба".

МВФ требует продлить сроки погашения европейских кредитов для Греции с 10 до 30 дет, а также растянуть сам процесс погашения. Прежде всего, должны быть ограничения процентных ставок. Фонд предлагает максимальный размер процентной ставки 1,5% до 2040. С точки зрения политики, это спорное предложение. Потому что это означает, что государства должны взять на себя ответственность за возможные убытки. "Фиксация процентных ставок потребует от государств-членов (...) взять на себя убытки", - пишет фонд и признает: "Это вызвало бы споры среди государств-членов".

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МВФ также требует, чтобы европейцы ослабили строгий контроль Греции. То есть, облегчение бремени задолженности не должно быть связано с другими условиями, которые содержатся в нынешней программе действий, срок которой истекает в 2018 году. Все остальное создаст панику на рынках. "Крайне важно прекратить спекуляции на тему членства Греции в зоне евро, дав понять, что меры по долгосрочному восстановлению Греции не будут зависеть от проверок в ближайшие годы", - советует МВФ.