В Нигерии отказались от привязки национальной валюты к доллару

Нигерийский центральный банк отказался от политики привязки обменного курса местной валюты найры к доллару из расчета 197:1.

На черном рынке за один доллар дают 350 найр, передает Русская служба Би-Би-Си. По словам аналитиков, государству было всё труднее поддерживать официальный курс национальной валюты из-за падения цен на нефть. Читайте такжеМеркель и Абэ предостерегли от "гонки девальваций" Решение центробанка рассматривается как попытка нигерийских властей предотвратить рецессию.

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