В Нигерии отказались от привязки национальной валюты к доллару
02:46, 25 мая 2016Финансы
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Нигерийский центральный банк отказался от политики привязки обменного курса местной валюты найры к доллару из расчета 197:1.
REUTERS
На черном рынке за один доллар дают 350 найр, передает Русская служба Би-Би-Си.
По словам аналитиков, государству было всё труднее поддерживать официальный курс национальной валюты из-за падения цен на нефть.
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Решение центробанка рассматривается как попытка нигерийских властей предотвратить рецессию.
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