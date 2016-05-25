Кредиторы одобрили пакет помощи Греции в размере €10,3 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского союза.

В ходе 11-часовых переговоров кредиторы приняли решение, согласно которому Греция должна получить 10,3 миллиарда евро из резервов Европейского стабилизационного механизма (ESM). Это позволит Греции избавиться от угрозы банкротства.

Ожидается, что сумма будет переведена двумя траншами. Первый платеж составит €7,5 млрд, и он может быть осуществлен уже во второй половине июня.

В итоговом заявлении заседания Еврогруппы по Греции также отмечается, что профицит бюджета Греции в 2018 году должен составить 3,5% ВВП.

Читайте такжеDie Welt: Пять причин, почему не удалось спасти греков

"Еврогруппа подтвердила среднесрочный целевой уровень профицита бюджета Греции в 2018 году в 3,5% ВВП и подчеркнула важность сохранения соответствующей налоговой траектории", - говорится в итоговом заявлении.

Еврогруппа договорилась оценить уровень устойчивости долга на основании базового сценария, при котором валовые потребности Греции в финансировании составят 15% ВВП после завершения программы макрофинансовой помощи в среднесрочной перспективе и не более 20% в дальнейшем.