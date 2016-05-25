Народный банк Китая ослабил курс юаня до минимума с марта 2011 года

Народный банк Китая (Центробанк) понизил в среду курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 225 пунктов до 6,5693 за единицу. Это новый минимальный показатель с марта 2011 года, пишет ТАСС.

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Как полагает старший менеджер Baoshang Bank Ван Хэ, регулятор готовится к возможному повышению учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. "Это упреждающая мера, которая позволит Народному банку Китая поддерживать стабильность финансовой системы в случае повышения ставки", - сообщил эксперт.

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В свою экономист Southwest Securities Ван Цзиньхуэй отмечает, что Пекин не стремится к обесцениванию юаня. "Некоторым кажется, что занижение курса национальной валюты позволяет Китаю стимулировать экспорт. Однако чрезмерное занижение курса юаня к доллару стимулирует отток капитала с рынка, в чем власти не заинтересованы", - считает он.

Ранее и Госсовет КНР, и Народный банк Китая заявляли о необходимости поддерживать стабильность курса юаня, сохранив его на "разумном и сбалансированном" уровне. При этом регулятор продолжает постепенно увеличивать роль рыночных факторов при расчете курса.