Нацбанк упростил порядок возврата инвестиций из Украины

Национальный банк Украины упростил порядок возврата иностранных инвестиций из Украины, разрешив инвесторам для возврата инвестиционного вклада не подавать в банк выписку (справку) о фактическом поступлении валюты в Украину или документы, подтверждающие формирование инвестиционного вклада за счет реинвестиций.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №331, вступающее в силу 25 мая.

Согласно документу, также регулятор упростил порядок выдачи разрешительных документов на осуществление операций с иностранной валютой.

Так, для проведения валютной операции клиенты смогут не подавать в банки документы, имеющиеся в публичном доступе, в том числе выписку из единого госреестра и копию сертификата субъекта оценочной деятельности, выданного Фондом государственного имущества.

Также клиенты смогут не предоставлять перевод SWIFT сообщений и документов, текст которых изложен одновременно на иностранном и украинском (русском) языках.

Кроме того, по предложениям ЕБРР, Нацбанк упростил валютные операции по кредитным договорам, заключенным резидентами с международными финансовыми организациями. Отныне банки не будут применять дополнительные меры контроля рисковой деятельности к операциям по таким договорам.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил постепенную либерализацию временных антикризисных ограничений на валютном рынке, введенных в 2014-2015 годы, в том числе с 11 мая освободил от обязательной продажи валюту, поступающую для осуществления иностранных инвестиций в Украину. Также регулятор сократил на один день срок бронирования уполномоченными банками гривневых средств для покупки валюты по поручению клиентов, и теперь покупка валюты будет возможна на третий операционный день (режим «Т+2»).

Регулятор анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов.

В настоящее время на рынке продолжает действовать еще ряд ограничений для граждан и бизнеса: в частности, лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы в 500 тыс. грн в гривне и в эквиваленте 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки; лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день; обязательная продажа 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам; запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам; запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам; обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.