Власти России заявили о рисках пузырей на финансовых рынках

Минэкономразвития РФ разделяет опасения Банка России по поводу риска образования пузырей на финансовых рынках из-за профицита ликвидности, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Ведев, передает РИА Новости.

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"Без сомнения, да. Есть такие риски", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли риски образования пузырей на финансовых рынках из-за профицита ликвидности. "Эмиссия ОФЗ, предложение рынку поспособствует стабилизации ситуации", — считает замминистра.

По оценкам Минэкономразвития РФ, в банковском секторе уже наблюдается профицит ликвидности. Будет ли он увеличиваться, зависит от процентных ставок и экономической активности, отмечает Ведев.

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"В случае оживления экономической деятельности, инвестиционной деятельности профицит может закрепиться на невысоком уровне", — полагает чиновник. Однако сейчас, считает он, избыток ликвидности будет расти.

"Мы считаем, что профицит будет естественным образом пока возрастать, потому что кредитование и юридических лиц, и физлиц стагнирует. Поэтому профицит ликвидности, он объективно возникает", — заключил Ведев.