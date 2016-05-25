НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк Украины принял решение об отнесении «Смартбанка» к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на решение правления НБУ от 24 мая.

Нацбанк отметил, что «Смартбанк» стал третьим банком, отнесенным к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности, после банков «Юнисон» и «ТК Кредит».

Регулятор сообщил, что с мая 2014 года обращал внимание «Смартбанка» и его акционеров на то, что структура собственности банка не является прозрачной, однако после неоднократных попыток согласовать приобретение существенного участия разным лицам в течение 2015-2016 годов, банк так и не выполнил требования НБУ.

При этом, в банке неоднократно менялся владелец существенного участия без согласования с Национальным банком, за что к владельцам существенного участия применялись соответствующие меры воздействия.

Также сообщается, что в банке были размещены вклады менее 100 физических лиц, и нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физлиц не превысит 100 тыс. грн.

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До решения о признании «Смартбанка» неплатежеспособным, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 10 финучреждений, с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года, когда регулятор обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах, а в октябре обязал банки завершить процесс легализации собственников до конца первого квартала 2016 года.

По информации НБУ, анонсированное ранее завершение процесса раскрытия реальных собственников банков не означает, что на 1 апреля все собственники банков будут раскрыты, поскольку пакеты документов по некоторым банкам еще могут находиться на рассмотрении регулятора, и пока этот процесс продолжается.