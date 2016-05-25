Кубив ожидает $1,7 миллиарда от МВФ в середине июля

Украина согласовывает обновленный меморандум с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом, и планирует в скором времени завершить необходимый объем законодательной работы, а третий транш в размере 1,7 млрд долл. может быть получен в середине июля.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Эта информация (о проделанной Украиной законодательной работе - УНИАН) будет донесена, она, наверное, уже донесена до руководства Международного валютного фонда. По времени - это будет середина июля, получение уже де-факто денег", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Адександр Данилюк 24 мая заявил, что правительство Украины продолжает согласование обновленного меморандума с Международным валютным фондом.

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МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года. Третий кредитный транш Украина должна была получить осенью 2015 года, однако в силу целого ряда причин политического, а затем экономического характера, решение о выделении средств было отложено. Украина и МВФ возобновили активные переговоры после утверждения нового правительства 14 апреля текущего года.

Глава миссии МВФ, работавшей в Украине 10-18 мая, Рон ван Руден отмечал, что Украина и Фонд согласовали вопросы и ряд мероприятий, необходимых для завершения второго пересмотра программы реформ. Рон ван Руден подчеркивал, что Украина за последний год достигла значительного прогресса в восстановлении экономической стабильности. По его словам, неукоснительное выполнение структурных и институциональных реформ критически важно для достижения стабильного роста, а непреклонная решимость властей в борьбе с коррупцией станет "лакмусовой бумажкой" способности правительства сохранить широкую внутреннюю и международную поддержку своей политики.