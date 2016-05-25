Кабмин принял решение о создании "единого таможенного окна"

Кабинет министров Украины на своем заседании 25 мая принял решение о внедрении в нашей стране технологии «единого окна» на таможне.

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Представляя проект «единого окна» на таможне, министр финансов Александр Данилюк отметил, что система предусматривает создание единой электронной базы между контролирующими органами на таможне.

«Внедрение «единого окна» позволит упростить таможенные процедуры, минимизировать человеческий фактор и уменьшить коррупцию на таможне, и содействовать международной торговле», - сказал министр.

По его словам, система предусматривает осуществление всех видов контроля (таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического и других видов контроля) с помощью электронного обмена данными. Таким образом, вместо печатей и штампов государственных органов на бумажных документах будут проставляться электронные отметки в общей базе данных.

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«Контролирующий орган должен будет на протяжении 4 часов принять решение. Если контролирующий орган не принимает решение - система автоматически принимает положительное решение», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее отмечал, что реформа таможни, которую правительство планирует провести до конца года, позволит вывести из тени многомиллиардные денежные обороты. При этом Гройсман назвал недопустимой ситуацию, когда многие процессы на таможне осуществляются в ручном режиме. По словам главы правительства, бороться с этим готовы на всех уровнях управления.