В Винницкой области активно внедряется программа закупок ProZorro

"Этот закон позволяет обеспечить главное - прозрачность расходования бюджетных средств, дает возможность максимально упростить процедуры, которые до сих пор были забюрократизированы, и обеспечивает систему экономического эффекта", - отмечает Валерий Коровий.

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Валерий Коровий уверен, что сейчас в украинском обществе есть огромный спрос на позитивные сдвиги, поэтому власть должна очень хорошо осознавать современные вызовы.

Анализируя изменения, произошедшие на протяжении последнего времени, глава ОГА выделяет реформу государственной службы, процесс передачи централизованных полномочий государства на места, максимальную концентрацию административных услуг в созданных на уровне районов ЦНАПах.

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Что касается ближайших планов областной власти в вопросах регионального развития, Валерий Коровий отметил: "Кабинет Министров Украины уже утвердил Фонд регионального развития, на область выделяют 140 млн гривен. Мы концентрируемся вокруг введения в эксплуатацию первой очереди хирургического корпуса больницы им. Пирогова. Да, мы не закупим оборудование, потому что на это нужно полмиллиарда, но мы аккумулируем 40 млн грн для того, чтобы выполнить строительные работы и с тем багажом оборудования, которое есть, перевести в новый корпус травматологию, хирургию, пульмонологию. Также через Фонд максимально поддерживаем наш онкологический диспансер".

Валерий Коровий акцентирует внимание и на структурных изменениях в областной государственной администрации, отмечая, что управленческая система в регионе работает достаточно эффективно, формируя стратегическое видение развития Винницкой области.