"Финанс Банк" может принять решение о ликвидации

13:37, 25 мая 2016
Финансы
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Отмечается, что вопросы ликвидации финучреждения будут рассмотрены 30 мая на внеочередном общем собрании акционеров.

Фото УНИАН

Акционеры небольшого "Финанс Банка", крупнейшим из которых является гражданин Украины Александр Довгополюк с долей 40% в капитале банка, могут принять решение о ликвидации финучреждения.

Как сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 30 мая состоится внеочередное общее собрание акционеров, в повестке дня которого - вопросы ликвидации финучреждения, избрания ликвидационной комиссии и утверждения порядка ликвидации.

Ранее, 19 мая, решение о ликвидации приняли акционеры "Инвестиционно-трастового банка", ликвидация которого начнется с момента получения согласия Национального банка Украины на ликвидацию по инициативе владельца.

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Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 миллионов гривень.

В частности, банки должны довести уставный и регулятивный капитал до минимального размера 120 миллионов гривень к 17 июня 2016 года, 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений.

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