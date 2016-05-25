В Одессе ликвидировали конвертационный центр с оборотом 30 миллионов гривень в месяц

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, функционирование центра прекращено СБУ и прокуратурой.

Установлено, что злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн, убытки, причиненные госбюджету, оценивается более чем в 100 млн грн.

В сообщении отмечается, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера центра с 1,326 млн грн наличных, позднее задержали еще четырех членов группировки.

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Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3,75 млн грн наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.