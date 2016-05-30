Наши инвестиции – ваша прибыль!

Как правило, любое дело требует первоначальных затрат, в том числе и торговля на валютном рынке Форекс. Чтобы торговать валютой, ее сначала нужно купить. Хотя бы 5 долларов, но необходимо достать из своего кармана. Однако в каждом правиле есть исключение.

ИнстаФорекс — брокер с мировым именем — предлагает вам получить БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС в размере 40 USD для начала торговли на международном валютном рынке.

Теперь вам не придется лезть в бумажник или переводить средства со своей карты, чтобы почувствовать себя настоящим валютным трейдером и начать зарабатывать ощутимые деньги. Компания ИнстаФорекс обеспечивает новых клиентов стартовым капиталом без каких-либо скрытых комиссий, подводных камней и прочих уловок. Вы просто регистрируете на свое имя реальный счет, получаете бездепозитный бонус и начинаете торговать.

Процедура регистрации займет всего 5 минут — и 40 долларов окажутся на вашем торговом счете!

Что дальше? Дальше все зависит исключительно от вас. Помните, вы будете торговать столько, сколько захотите, и можете остановиться в любой момент. Или... Или вы можете приумножить деньги, полученные просто так в рамках бездепозитного бонуса, и продолжить зарабатывать все больше и больше, постигая науку валютной торговли на глобальном рынке Форекс. Только вы решаете, в какой момент остановиться, при этом не теряя ни копейки своих денег.

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Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

www.instaforex.com

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