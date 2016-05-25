Нацбанк представил монеты памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (фото)

Национальный банк Украины презентовал памятные монеты "Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", выпущенные в обращение 12 мая при участии Государственной службы Украины по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Согласно данным НБУ, в том числе в обращение выпущено 2 тысячи серебряных монет номиналом 10 гривень и 30 тысяч монет из нейзильбера номиналом 5 гривень.

Выпуск монет посвящен памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и был приурочен к годовщине депортации татар с исторической Родины – Крыма – советским режимом 18 мая 1944 года. Принудительное выселение татар и ограничение средств к существованию привело к гибели около половины отселенных граждан.