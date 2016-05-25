Вкладчикам банка "Юнисон" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 25 мая, начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка "Юнисон" через его отделения.

Как сообщается на сайте фонда, выплаты проводятся вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 30 апреля 2016 года включительно, а также по текущим и карточным счетам.

Фонд напомнил, что выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень. Вклады в иностранной валюте пересчитываются в национальную валюту Украины по официальному курсу Национального банка Украины на день введения в банк временной администрации.

Также отмечается, что о сроках и порядке выплат другим вкладчикам фонд сообщит дополнительно на своем сайте.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отнесении банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных 28 апреля из-за непрозрачности структуры собственности.

По информации НБУ, руководители банка с середины 2015 года утверждали, что провели его выкуп у предыдущего владельца, однако регулятор не согласовал их как владельцев существенного участия по причине несоответствия финансового состояния требованиям законодательства в части подтверждения источников происхождения средств.

Акционеры банка "Юнисон" 5 мая подали два иска в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить решения НБУ о признании банка проблемным и неплатежеспособным, решение Фонда гарантирования о введении в банк временной администрации, а также решение НБУ о запрете на приобретение существенного участия акционерам банка "Юнисон".