Снижение единого соцвзноса до 22% не перекрыло потерь Пенсионного фонда – министр соцполитики

Снижение единого социального взноса (ЕСВ) в 2016 году почти вдвое до 22% за первые пять месяцев привело к росту фонда оплаты труда лишь на 9%, что не позволяет перекрыть снижение поступлений Пенсионного фонда, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Прошло 5 месяцев, и я хочу вам доложить, что дефицит Пенсионного фонда в прошлом году насчитывал 80 миллиардов гривень, а сегодня составляет 145 миллиардов гривень. То есть мы взяли 65 миллиардов гривень и отдали крупному бизнесу, надеясь, что ему станет стыдно и он вернет эти средства через повышение заработных плат и уплаты взносов в Пенсионный фонд. Этого не произошло", - цитирует Реву пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, по мнению экономистов, снижение ставки социального взноса должно было привести к увеличению поступлений в бюджет в результате детенизации бизнеса, создания новых рабочих мест, увеличения фонда оплаты труда, что в свою очередь должно было перекрыть недобор средств по ЕСВ.

Также указывается, что решение ввести налогообложение пенсий в марте 2014 года позволило пополнить бюджет на 1,8 миллиарда гривень. Сейчас же правительство и парламент выступают за отмену данного налога, соответствующий правительственный законопроект был недавно принят Верховной Радой в первом чтении.

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Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд ожидает от правительства план по ликвидации дефицита Пенсионного фонда, одним из шагов которого может стать пенсионная реформа.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, правительство не намерено повышать единый социальный взнос, который с начала года был снижен практически вдвое – до 22%, а рассчитывает, что это приведет к детенизации бизнеса, созданию новых рабочих мест и повышению зарплат. Пока снижение ЕСВ привело к увеличению дефицита Пенсионного фонда, в который направляются средства от данного сбора. Однако вице-премьер считает, что таким образом государство оставило компаниям больше ресурсов, которые они могут использовать для создания новых рабочих мест и повышения зарплат.

До 2016 года ставка ЕСВ составляла в зависимости от категорий плательщиков 36-42%, а с 1 января текущего года была снижена и установлена для всех плательщиков ЕСВ на уровне 22%. Вместе с тем, пока это не привело к ожидаемой массовой детенизации зарплат и значительному росту платежей в Пенсионный фонд. По данным Минсоцполитики, количество плательщиков ЕСВ составляет 9 миллионов человек при общем количестве наемных работников 16 миллионов человек.

Кабинет министров Украины 10 марта утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2016 год с доходами в 257 миллиардов гривень. Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 миллиардов гривень, а дотация из бюджета – 144 миллиардов гривень. Эта дотация покроет дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 миллиардов гривень, который возник в основном из-за снижения платежей по единому социальному взносу.