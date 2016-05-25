Пенсионный фонд профинансировал майские пенсии

Пенсионный фонд завершил финансирование майских пенсий на сумму 20,9 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"25 мая 2016 года, в соответствии с графиком поденного финансирования пенсионных выплат, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за текущий месяц", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце на пенсионные выплаты было направлено 20,7 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, расходы Пенсионного фонда и государственного бюджета на выплату пенсий в 2015 году составили 262,2 миллиарда гривень, что на 9,2% больше расходов 2014 года.

Кабинет министров Украины 10 марта 2016 года утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами в 257 миллиардов гривень. Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 миллиардов гривень, а дотация из госбюджета – 145 миллиардов гривень. Эта дотация покроет в том числе и дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 миллиарда гривень.

С начала 2016 года Пенсионный фонд ни разу не привлекал заимствования из бюджета для покрытия кассовых разрывов. При этом в прошлом году за 4 первых месяца Пенсионный фонд привлек на эти цели более 17 миллиардов гривень из единого казначейского счета.