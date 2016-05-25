Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2511,2500 (25 мая – 2513,3711)

100 EUR – 2799,0393 (25 мая – 2806,9328)

10 RUR – 3,8110 (25 мая – 3,7485)

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Как сообщал УНИАН, 25 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,07/25,10 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9530/27,9860 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3830 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1156 гривни/доллар, к этому часу заключено 522 сделки на сумму 427,16 миллиона долларов.