Фонд гарантирования не будет возмещать вклады в компании, связанной с банком "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 24-25 мая получил большое количество обращений клиентов компании "Инвестиционно-расчетный центр" по возврату средств по договорам, заключенным с физическими лицами через поверенного - банк "Михайловский", в котором в настоящее время работает временная администрация.

Как говорится в разъяснении на сайте Фонда, компания "Инвестиционно-расчетный центр" не является банковским учреждением и участником Фонда, в связи с чем средства, привлеченные этой компанией, не гарантируются государством.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

По информации Фонда, в настоящее время временный администратор банка проводит проверку сделок, совершенных банком в течение одного года до дня введения временной администрации, на предмет выявления сделок, которые являются ничтожными с точки зрения законодательства. Фонд напомнил, что ничтожными, в частности, признаются сделки проблемного банка, приводящие к увеличению расходов по выведению банка с рынка либо проведенные с нарушением норм законодательства.

Фонд обещает оперативно информировать о результатах проверки на своем официальном сайте, а также сообщить о времени и порядке выплат вкладчикам банка дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

Впоследствии владелец банка Виктор Полищук, которому также принадлежит сеть магазинов бытовой техники "Эльдорадо", сообщил, что за несколько дней до признания банка "Михайловский" неплатежеспособным продал свою долю в капитале банка группе инвесторов - физических лиц.

Экс-глава правления банка Игорь Дорошенко с 23 мая занял пост главного исполнительного директора кипрского холдинга PT Platinum Public Ltd, владеющего "Платинум Банком".