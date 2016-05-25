Нацбанк поддерживает отмену 2% пенсионного сбора при покупке валюты

Национальный банк Украины планирует дальнейшее ослабление валютных ограничений и поддерживает отмену 2% сбора в Пенсионный фонд при обмене валюты.

Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко.

По его словам, сумма сбора не имеет существенного влияния на доходы бюджета, однако побуждает к переходу валютообменных операций в теневую сферу.

Пономаренко отметил, что смягчение будет по тем нормам, ослабление которых не пошатнет стабильность денежно-кредитного и валютного рынков.

Также он напомнил, что шаги по либерализации будут привязываться к определенным условиям, а не конкретным срокам.

"Мы понимаем все сложности работы бизнеса, вызванные рядом ограничений на валютном рынке, введенных центральным банком в 2014-2015 годы. В то время это были необходимые антикризисные шаги. На сегодня валютный рынок удовлетворяет спрос на валюту, дает НБУ возможность почти ежедневно покупать валюту для наращивания международных резервов", - отметил Пономаренко.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил постепенную либерализацию временных антикризисных ограничений на валютном рынке, введенных в 2014-2015 годы, в том числе с 11 мая освободил от обязательной продажи валюту, поступающую для осуществления иностранных инвестиций в Украину. Также регулятор сократил на один день срок бронирования уполномоченными банками гривневых средств для покупки валюты по поручению клиентов, и теперь покупка валюты будет возможна на третий операционный день (режим "Т+2").

Регулятор анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов.

В настоящее время на рынке продолжает действовать еще ряд ограничений для граждан и бизнеса: в частности, лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы в 500 тыс. грн в гривне и в эквиваленте 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки; лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день; обязательная продажа 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам; запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам; запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам; обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.