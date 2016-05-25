Банк "Михайловский" накануне временной администрации продал свои кредиты финкомпаниям – Фонд гарантирования

Банк "Михайловский" за день до введения временной администрации заключил 19 мая договоры по переуступке прав требования по своим кредитам другим финансовым компаниям.

Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц, кредитный портфель банка состоял из кредитов, выданных наличными через карты и точки продаж в магазинах-партнерах банка, и речь идет о почти 111 тысячах кредитных договоров балансовой стоимостью свыше 682 миллионов гривень.

По информации Фонда, уступка прав требования по кредитному портфелю проведена по значительно более низкой цене, что дает основания в рамках законодательства признать эти сделки ничтожными.

Учитывая этот факт, Фонд подчеркнул, что на сегодня банк "Михайловский" остается единственным действительным кредитором по заключенным ранее договорам, в связи с чем заемщикам необходимо погашать кредиты только по реквизитам банка.

Также сообщается, что Фонд уже готовит заявление о совершении уголовного преступления руководящим составом и должностными лицами банка "Михайловский".

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

Впоследствии владелец банка Виктор Полищук, которому также принадлежит сеть магазинов бытовой техники "Эльдорадо", сообщил, что за несколько дней до признания банка "Михайловский" неплатежеспособным продал свою долю в капитале банка группе инвесторов - физических лиц.

Экс-глава правления банка Игорь Дорошенко с 23 мая занял пост главного исполнительного директора кипрского холдинга PT Platinum Public Ltd, владеющего "Платинум Банком".